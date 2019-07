Esimene poolaasta on märkamatult mööda läinud ning suvisel puhkuseperioodil on täpselt paras aeg teha kokkuvõtteid, mis selle ajaga põnevat juhtus. Tõin välja 25 plaadisoovitust, mille seas on nii kodumaist popmuusikat kui ka kõige veidramat elektroonikat laiast maailmast.