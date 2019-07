Galerii: meeste- ja poistekoorid katsetasid vihma trotsides laulukaare kõla

Proovi alguseks olid vihmapilved kadunud sama kiirelt, kui nad tulid ja lastekooride esimest proovi tervitas päike, mis pidevalt pilve taha kaob ja siis taas välja tuleb. Ka tugev tuul on laulupeolisi tervitamas.

Ilmast hoolimata on lauljad aga rõõmsad. 13-aastane Loviis ütles, et vihm küll natuke häirib, aga laulupidu on ikkagi lõbus sündmus ja ta plaanib seda nautida.

16-aastane Katriin ütles aga, et just paremate ilmade tõttu on talle varasemad laulupeod, kus ta osalenud on, rohkem meeldinud.

Õnneks on paljudel lauljatel olemas vihmakeebid, mis neid vihma korral enam-vähem kuivana hoiavad.

Kuid mitte kõik laulupeolised ei ole laulmise armastajad.

"Me vihkame laulmist," ütlesid 13-aastased Hugo ja Markus, lisades, et osalevad peol seetõttu, et vanemad seda tahtsid.

Kuigi neile laulmine ei meeldi, õpivad poisid muusikaklassis ja ütlesid, et kui nad laulukaare alla saavad, siis naudivad nad tegelikult pidu küll. See on ju ikkagi suur sündmus ja tegelikult on täitsa tore siin olla.