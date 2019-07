Vaike Rajaste: XX tantsupidu oli kummardus eesti naisele

XX tantsupidu tegi sügava kummarduse 85 aasta pikkusele tantsupeo traditsioonile, tuues väljakule varasemate tantsupidude armastatumad tantsupärlid, mille kõrvalt ei puudunud ka uus looming. Kokku esitasid 713 rühma 10 540 tantsijat ja võimlejat 28 tantsu, millest seitse loodi tänavuse peo jaoks.

Pärast seda kui Anna Raudkatsi tantsupidude kroonitants "Tuljak" tõi üheskoos tantsumurule ühtekokku 10 540 tantsijat ja võimlejat ning tänu ja kiitus kõigile tantsijatele kuidagi lõppeda ei tahtnud, tõdes XX tantsupeo "Minu arm" pealavastaja Vaike Rajaste, et sellega lõppes üks rännak, mis pakkus võimaluse mõelda tagasi sellele, mis on tähtis.

"Kõik andsid endast maksimumi, õhus oli palju hoolimist ja armastust," ütles Rajaste ning lisas: "Kogu teekond, mis meid tänasesse päeva on toonud, nii lühemas kui ka pikemas vaates, on olnud imeline. Tantsupeo etenduses oli minu jaoks oluline vaadata tagasi sellele, kust me tulnud oleme. Seetõttu tõime vaatajate ette taas mitmeid tantsupidude kullafondi kuuluvaid vanu tantse, mida juba aastakümneid tantsitud ei ole, kuid mis väga paljude jaoks on tantsupeo pärisosa – näiteks "Kullaketrajad" või "Sõlesepad". See valik õigustas end minu hinnangul täielikult, sest ilma minevikku vaatamata on raske kuhugi edasi liikuda. Lõpuks käime ju kõik moel või teisel ringiratast – iga uus on unustatud vana," tõdes Rajaste.

Pealavastaja sõnul oli üks tema eesmärkidest pakkuda lavastusega erinevat ja vahelduvat meeleolu. Selle kõige värvikama näitena toob ta kaks tantsupeo järjestikust tantsu: Helju Mikkeli ja Lille-Astra Arraste loodud ja pealavastaja enda poolt seatud "Pikseloitsu" ning Helmi Tohvelmani "Külvajad". "Ühte pole ilma teiseta, sest kui sa maad ei kasta, siis pole seda, mis seal ka kasvada saaks," kinnitas ta.

Küsimusele, kas XX tantsupidu "Minu arm" võib iseloomustada, kui kummardust eesti naisele, vastas Rajaste nii: "Ilmselt nii võib seda näha küll. Tantsupidude pika traditsiooni jooksul on naisüldjuhte ju vähe olnud, samas on naised tantsupidudel alati võtmerolli omanud. Oma meestantsijate peale vaadates olen küll täiesti kindel, et ka need mehed on nüüd ja praegu valmis oma maa ja oma kodu eest seisma. Aga tõepoolest – see tantsupidu on kindlasti suur kummardus eesti naisele, kes koos oma eesti mehega kodu ja siinseid kombeid hoiab," viitas pealavastaja erakordsele naiselikule energiale, mis jäi etendustest kõlama.

XX tantsupeo pealavastaja on Vaike Rajaste, muusikajuht Tonio Tamra, tantsupeo dirigent on Edmar Tuul ning tantsupeo dramaturg Liis Aedmaa.