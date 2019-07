Ain Anger esitas romantilise "Kui lõpeb suvepäeva viimne vine"

Villem Kapi "Kui lõpeb suvepäeva viimne vine" kõlas laukaare all bass Ain Angeri esituses. Klaveril saatis teda Siim Selis.

Loo teksti autor on Juhan Sütiste.

Ain Anger on nimekamaid Eesti ooperilauljaid välislavadel. Tema tähelend sai alguse Estonia koorist rahvusvaheliste lauluvõistluste kaudu Saksamaa kuulsatesse opperimajadesse, sealt Viini Riigiooperisse.

Tema spetsialiteet on Wagneri rollid, ajaleht The Guardian on nimetatud teda parimaks Wagneri bassiks.