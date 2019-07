Oma esimese laulupeokogemuse sai 7000 mudilaskooride lauljat

"Aktuaalne kaamera" uuris väikestelt lauljatelt, mida nad oma lauludest ja laulupeost ise arvavad.

Lastele meeldisid teiste hulgas "Buratino laul", "Naerulohkudega maailm", "Ta lendab mesipuu poole", samuti Arvo Pärdi "Aed".

"Proov oli väga intensiivne. Lubati küll vihma, olime valmistunud, aga lastel hakkas väga palav ja ütleme, et mudilasi kukkus nagu loogu. Aga meeleolu oli ikka väga hea ja sõltumata sellest, et neil oli tükk tegu, et dirigenti vaadata, sest päike paistab otse silma. Nad tegid päiksevarje ja olid väga tublid. Nüüd on neil vaim valmis, mis iganes ilmastikutingimused oleks," rääkis Lasteekraani muusikastuudio tegevjuht Teele Viilup enne pühapäevast kontserti.