Ameerika näitleja kirjutab laulvast revolutsioonist ja laulupeost muusikali

"Laulev revolutsioon on karakteritel põhinev lugu. See on armastuslugu. See on justkui Romeo ja Julia lugu, kuidas eestlane armub Nõukogude sõjaväelase tütresse laulva revolutsiooni ajal. Kõik laulva revolutsiooni sündmused on muusikalis olemas: esimene spontaanne öölaulupidu, Balti kett, rünnak Toompea lossile. Kõik need sündmused, mis tagasid taasisesvumise Nõukogude Liidust, on muusikalis," rääkis Spinosa "Aktuaalsele kaamerale".

Muusikal jõuab New Yorgi teatri lavale.

Pühapäeval vaimustas Spinosat aga see, kui suur hulk rahvast kaare alla kogunes, et üheskoos laulda.

Vaimustust tundis ka eesti juurtega Vanity Fair'i fotograaf Kiino Villand, kes teeb mainekasse ajakirja laulupeost pildilise porteeloo. Villand ütles, et kuigi ta on fotograaf, on tema meelest laulupeo emotsioone ja võimsust pea võimatu piltidega edasi anda.

"See on erakordne. See näeb päriselt isegi huvitavam välja. Ma olen vaadanud palju videoid ja pilte, aga see on kohal viibides palju parem. Ma ootan väga, millal kõik hakkavad koos laulma, et saada kätte üldpilt," rääkis fotograaf.

Kuigi Villand ootas põnevusega peo lõppu, tunnistas ta, et juba peo algus liigutas teda sedavõrd, et pisar kippus silmanurka.