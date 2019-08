Viljandis toimub erivajadustega inimeste laulupidu

Laulma ja tantsima koguneb üle 1200 inimese.

AS Hoolekandeteenused teenuste direktor Liina Lanno sõnul on laulupidu mõeldud kõigile: "Erivajadusega inimesed on osa meie rahvast ja nad soovivad olla osa kogukonnast. Võimalus esineda Viljandi laululaval suurele publikule ning jõuda veebiülekande kaudu vaatajateni üle Eesti annab erivajadusega inimestele võimaluse kogeda tõelist laulu- ja tantsupeo tunnet. See pidu ühendab ja lähendab. Iga erivajadusega inimene saab end tunda võrdväärse kogukonna liikmena ning osaleda kultuuri loomises."

Harjumaa kogukonnatöö tegevusjuhendaja Ivika Türksoni sõnul ootab Loopealse kodu elanik Ranel väga laulupeole minekut. "Ta loodab seal kohtuda oma sõbranna Juliaga. Viimati kohtusid Ranel ja Julia eelmisel laulupeol. Ranelile meeldisid eelmise aasta laulupeo laulud ja meeldis ka see, et arvutist saab möödunud aasta laulupeo salvestust ja sealt iseennast vaadata."

2019. aasta pidu on pärimusmuusikateemaline, sellest lähtudes on koostatud repertuaar ja loodud peo meelsus. Muusikutena astuvad üles Kulno Malva ja Janne Suits ning TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tudengid. Esinevad Heidy Tamme ning Stefan.

Peol on viipekeele tõlge ning esinevad Kaie Segeri tantsurühmad: ratastoolis line-tantsijate grupp "Silver wheels" ja vaegkuuljate liidu tantsugrupp "KÕKU"

Laulupeo eel ja ajal toimub erivajadusega inimeste valmistatud käsitöö laat ja saab osaleda säästva käsitöö töötubades. Kaunistatakse tekstiilivärvidega riidekotte ja T-särke ning valmistatakse ehteid. Töötoad on sobilikud ka lastele.

Laulupidu ning töötoad on tasuta.