ERR.ee video: Kristjan Järvi "Rip up the Stage" TMW avaõhtul

30. märtsil toimus Kultuurikatlas TMW avaõhtu, kus esines ka Kristjan Järvi kavaga "Rip up the Stage". Kultuuriportaal tegi tema esinemisest ka otseülekande.

BellaTrix ja DJ. J. NoizePunk esitasid elektroonilise kava beatbox räpiga, mida kureeris Kristjan Järvi.

Bellatrix on muusikaväljade avastaja ja lugudekirjutaja Ühendkuningriigist. Kuigi ta on peamiselt kontrabassi- ja bassimängija ning vokalist, on tal ette näidata ka sellised tiitlid nagu beatbox'i maailmameister (2009), Ühendkuningriigi beatbox'i meister (2014), beatbox'i tiimi maailmameister ja beatbox'i tiimi Ühendkuningriigi meister (2015).

Helilooja, kitarrist, räppar ja DJ Gene Pritsker (DJ J. NoizePunk) on hip-hop’i, kammermuusikat, džässi ja rokki ühendava eklektilise kollektiivi Sound Liberation asutaja ja juhtfiguur. Ta on kirjutanud üle 600 teose, sealhulgas erinevaid orkestraal- ja kammerteoseid, elektroakustilist muusikat ja lugusid hip-hopi ning rocki kooslustele. Tema looming on segu erinevatest stiilidest, mis on on mõjutatud mitme muusikakultuuri uurimisest.