Endlas sai alguse "Surmatants"

"Surmatants" on lugu oma hõbepulmadeks valmistuvast mehest ja naisest, vahendas "Aktuaalne kaamera". Tegemist on maailmakuulsa Rootsi näitekirjaniku kõige julmema abieludraamaga. Autor on mõista andnud, et kirjeldab oma õe Anna abielupõrgut, kuid ilmselt mängib olulist rolli kolm korda abielus olnud kirjaniku enda kogemus. Endla laval mängivad abielupaari Ingomar Vihmar ja Kleer Maibaum-Vihmar, Kurti Priit Loog.

Vihmari sõnul on "Surmatansus" naine ja mees, kes on kohe-kohe pidamas oma hõbepulmi. "Mõlemad tunnevad, et on tehtud täiesti valed valikud ja see ongi selline väljapääsmatu olukord," selgitas ta ja lisas, et neile tuleb külaline, kes käivitab sündmustiku.

"Surmatants" oli Endla selle hooaja viimane esietendus teatrimajas, sest suures saalis algab novembrini kestev remont ja osa etendusi kolib Tervise kultuurikeskusse.