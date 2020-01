Galerii. Vaegkuuljate liit tunnustas selgeid kõnelejaid

Eesti vaegkuuljate liit tunnustas neljapäeval Eesti puuetega inimeste kojas Selge Kõneleja auhinna nominente. Seekord said tunnustuse TV3 saate "Su nägu kõlab varsti tuttavalt" saatejuht ja näitleja Sander Rebane, Kaja Kärner Vikerraadio "Reporteritunnist" ning Draamateatri näitleja Ita Ever.

Selge kõneleja valimise käivitas Eesti vaegkuuljate liit seitse aastat tagasi. Ettevõtmise eesmärk on pöörata suuremat tähelepanu kenale suulisele eestikeelsele väljendusele. Algselt valiti selge diktsiooniga kõneleja telesaatejuhtide seast, hiljem lisandusid ka raadiosaatejuhtide ja teatrinäitlejate kategooriad.



Kuulmislangusega inimesi on umbes 20 protsenti elanikkonnast ja see näitab kasvutrendi. Seepärast peab liit oluliseks, et teleri või raadio kaudu edastatav teave oleks kõigile arusaadav. Ka teatris, kus alati pole subtiitreid, on näitleja selge hääl ja hea diktsioon võtmetähtsusega.