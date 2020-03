Kontserdielamus. Öö, mil Tallinn muutus elektrolinnaks

Sveta Baarile lähendes on õhus tunda elektrit. Juba kaugelt on kuulda tummiseid ja pika järelkajaga basstrumme. Baariesisel platsil on näha inimeste saginat. Soojemal hooajal oleks neid väljas hängimas sama palju kui ruumis. Ei pea olema selgeltnägija, arvamaks tulevat täismaja. Uksel plakatil ilutseb minifestivali mõõtu nimekiri kohalikest DJ-dest, kes ootamas järge, et USB-pulkadest ja plaatidest välja võluda üllatavaid helisid eesmärgiga tantsupõrand kuumaks kütta. Kuigi iga nädalavahetus külastab Tallinna mitu kuulsamat ja vähemkuulsamat välismaist plaadikeerutajat, on üle pika aja linnas nimi, kes ei jäta ühtegi moodsama elektroonilise tantsumuusika armastajat külmaks.

Austraaliast Sydneyst pärit ja viimastel aastatel Berliinis pesitsenud Jensen Interceptor (ehk Mikey Melas) on paaril viimasel aastal välkkiirelt oma raju saundiga uuekooli electro-techno sünonüümiks muutunud. Ta on äärmiselt produktiivne artist - 2018. ja 2019. aastal ilmus kokku 18 singlit, täispikk album ja mitmed lood kogumikel. Lisaks reliisid sagedase koostööpartneri Assembler Code'iga house-duona Anthony Fade. Arvestades, et kogu muusika on avaldatud ajal, mil Jensen aktiivselt mööda maailma on tuuritanud, avaldab hulk muljet.

Jensen Interceptor võttis nime samanimeliselt Briti klassikaliselt sportautolt, mis rabab võimsuse ja elegantsiga. Artisti helipilt on samasugune - maitsekas jõuline electro, mis mõjutusi saanud žanri klassikutelt. Et Helena Hauff, The Hacker, Boys Noize või DJ Stingray tema loomingut mängivad ja toetavad, näitab, et muusikuna on Interceptor midagi õigesti teinud. Muidugi leidub JI diskograafias radu, mis kõlavad kui vanakooli Drexcya, Dopplereffekt või Haagi linna tumedam saund nagu I-F, Unit Moebius ja Legowelt. Need nimed on legendid, iidolid ja raudvara, mis inspireerinud paljusid. Olles nii palju träkke loonud, kõlavad mõnedki JI lood liialt kordustena.

Aga öelda, et kogu electro kõlab samamoodi, on sama tobe, kui väita näiteks, et kõik death metal või hardcore punk kõlab sarnaselt. Tihti peitub muusika võlu detailides, mis tulevad ilmsiks tähelepanelikult kuulates. Mõni huvitavam näide JI repertuaarist on "Glide Drexler", "F5", "Drum Rack", "Move That Dope", "Wave Slave" ja "Otherside" -- need defineerivad artisti signatuurheli.

Electro on väärika ajalooga elektroonilise muusika stiil, mis sai alguse 80ndatel, kui post-disco- ja funkartistid muutsid imagot ning asendasid traditsioonilised instrumendid stuudios süntesaatorite ja trummimasinatega. Afrika Bambaata & The Soul Sonic Force'i "Planet Rock", Warp 9 "Nunk" ja Cybotroni "Clear" kuuluvad palade hulka, mida võib nimetada kaasaegse electro teerajajateks. Ka varased house ja techno olid nendest helidest mõjutatud. Tänapäevane saund on muidugi energilisem ja agressiivsem, võrreldes vanakooli funkiga lausa mehhaaniline ja külma kõlaga. Retrolikud rütmimustrid ja meloodiad kumavad aga endiselt läbi.

Soojendussette tegevatel DJ-del on alati vastutusrikas ülesanne hoida saabuvatel ja juba kohal olevatel inimestel tuju ülal. See ei tundugi alati lihtne - ei saa ju lajatada kogu aeg energiliste bängeritega, mis väsitaksid publiku ära. Hullemal juhul võib mõni külastaja palitu selga ajada ja vara koju siirduda. Tähtis on meeles pidada, et tõenäoliselt pole sel konkreetsel ööl klubikülastaja kohal just kohalike selektorite tõttu. DJ eesmärk on aga tansupõrand aktiivne hoida ja tekitada kuulajais huvi. Mida rohkem osuti öisele täht-esinejale lähemale tiksub, seda vilkamaks, valjemaks ja tugevamaks muutub muusika.

Pooltel seekordse ürituse kohalikel DJ-del on oma saated R2 õhtuses vööndis või IDA raadios, seetõttu võis aimata, millist muusikat keegi esitab. Mulle meeldis Mari-Anna Milleri selektsioon, mis sisaldas mõõdukalt tempokaid ja huvitavaid elektroonikapalu. Südame tegi soojaks DJ Punch, kes mängis ainult vinüülplaate. Seda kunsti näeb tänapäeval järjest vähem.

Pool kaks öösel astus DJ-pulti lõpuks Jensen Interceptor ise, kes on öelnud, et uutes kohtades ja riikides mängimine ärgitab katsetama publiku taluvuspiire. Seetõttu võib JI panna peale ambiendi, hiphopi või eksperimentaalelektroonika radu minevikust. Põhiline on tema muusikavalikus ikkagi stiilipuhas electro. Nii võiski neid rammusaid ja põrklevaid biite läbi öö kuulda. Üks kõlav basstrumm ergutab alati. Nagu juba siiakanti sattunud välisartistidel kombeks, oli muusikavalik jälle ülikarm ja vali (DJde seas levib müüt, et Ida-Euroopa publik tahab toorelt ja kõvasti"!). Võib-olla oli valik isegi liiga ekstreemne – kuuldus ohtralt hardtechno't. Lisaks tuli esitusele seksistliku lüürikaga ghettotech- ja booty bass hitte.

On kaht tüüpi inimesi: neid kes tõstavad nende lugude peale käed üles ja hõiskavad, ning need, kes tunnevad häbi ja pööritavad silmi. Minu arvates on need palad lihtsalt leierdatud. DJ-seti lõpupoole oli kuulda ka korralikku juustu nagu remiksid Britney Spearsist ja Backstreet Boysist. Uhh, nii kentsakas. Peab mainima, et Sveta Baar on ehituselt angaar-garaaž-laomaja tüüpi ruum - umbes selline, nagu olid varajased disco ja house-klubid The Warehouse Chicagos või Paradise Garage New Yorkis. Seetõttu kõlab elektrooniline tantsumuusika seal eriti mõnusalt ja saalitäitvalt. Pärast kahte tundi peaesineja särtsakaid gruuve, tundsin, et serotoniini tase on selleks korraks küll täis laetud. Jensen Interceptori külaskäik mõjus meeldivalt ning pettuma ei pidanud. Tundub, et kohale tulnud publik arvas reaktsioonide järgi sama, kuigi Sveta Baari külastajad on tavaliselt nii avatud suhtumisega, et võtavad vastu pea kõik muusikalised elamused mis pakutakse.

Muret tekitas vaid muusika öös üha kasvav valjus. Tunnen siiralt kaasa kõigile, kel polnud kaasas kõrvatroppe. Toonitan, selline kaebus ei tule persoonilt, kes esimest korda klubiüritusele sattunud, vaid juba kogenud reivijalt.

Jensen Interceptor tõenäoliselt niipea siiakanti tagasi ei satu, aga kevad ja suvi lähenevad jõudsalt. Euroopas hakkavad toimuma jälle suuremad festivalid, mis tähendab artistide tihedamat tuuritamist. Tõneäoliselt satub siiagi mõni väga huvitav tegelane. Mul on igatahes aprillikuu lõpul toimuva elava DJ meemi Partiboi69 peo pilet juba taskus.