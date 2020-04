Selgusid Tartu lastekirjanduse auhinna kandidaadid

Viieliikmeline žürii, mida juhtis kirjanik Eva Roos, valis auhinna kandidaatideks: Kairi Look, "Piia Präänik ja bandiidid", Tuul Sepp, "Allikahaldjas", Jaanus Vaiksoo, "King nr 39", Kristi Piiper, "Armunud keldrikoll, vegan verikäkk ja teised" ning Els Heinsalu, "Haldja saladus".

Kairi Loogi "Piia Präänik ja bandiidid" kirjastuselt Tänapäev on autori teine raamat, mille tegelaseks on Piia Präänik. Seekordsed sündmused Papli tänaval algavad uudisega, et Piiast saab korraga suur õde tervelt kolmele vennale. Põnevust ei tekita mitte ainult kolmikute majja tulemine, ka Piia naabrid lisavad mõistatusi, mida tüdruk oma uue sõbra Villemiga lahendama asub. Toredate piltidega vaimukas ja lõbus raamat nii iselugejale kui ettelugejale.

Tuul Sepa "Allikahaldjas" Varrakult on kaunite illustratsioonidega eesti mütoloogia-aineline raamat õe ja venna suvevaheajast vanavanemate juures. Suvi, mis vanaema käe all pidi tulema õpetlik ja igav, osutub oodatust hoopis erinevaks, sest lapsed avavad Unustustemaailma värava ning peavad aitama Allikahaldjal kinni püüda unustuse hõlmast pärismaailma põgenenud müütilisi elukaid. Meeldejäävate tegelaste kaudu on raamatusse lisatud hulgaliselt huvitavaid fakte, mis annavad loole tummi ja tihedust.

Jaanus Vaiksoo "King nr 39" (Ärkel) algab päeval, mil 5. klassi poiss Paul Viies magab sisse ja teeb koolist poppi. See juhuslik sündmus toob Pauli ellu uusi värvikaid tuttavaid ja sõpru: salapärase Kingamehe, kes ostab alati ainult ühesugusid nr 39 kingi, kingapoe ilusa müüjanna Jekateriina, muheda üksikisa Arturi ja tema tütre Minna Riinu. Lugu on kaasakiskuvalt ja omanäoliselt kirjutatud, ning Kingamehe müsteerium kruvib põnevust kuni lõpuni välja.

Kristi Piiperi "Armunud keldrikoll, vegan verikäkk ja teised" (Tänapäev) koosneb kahest tosinast loost, mida ühendab Liisa ja tema pere. Juttu tehakse jõuluvana ettevalmistustest, unematide muredest, usside parasiithaigustest ning paljust muust, kõik päädivad saavad humoorikalt, teravmeelselt ja ootamatult. Raamatus on sobivalt veidi "karvased" ning omanäolised pildid.

Els Heinsalu "Haldja saladus" (Argo) annab baasteadmised seedimisest, jutustades loo väiksest Haldjast, kes on kogemata õe klaaskuuli alla neelanud ning tunneb selle pärast muret. Raamatus on palju ilusaid ja asjalikke illustratsioone ning kõrvalpõikena selgub üht-teist ka inglite, mõisapreilide, vaimude, hingede ja kummituste seedimisest.

Žüriisse kuuluvad kirjanik Eva Roos, Anu Amor-Narits ja Kirsti Läänesaar Tartu Linnaraamatukogust, Marge Pärnits Tartu Mänguasjamuuseumist ja Miina Härma Gümnaasiumi raamatukoguhoidja Helgi Rootslane. Sarnaselt varasematele aastatele lähtuti valiku tegemisel põhimõttest, et teos pakuks midagi nii ettelugejale kui ka ise lugejale, lugu oleks kaasakiskuv, fantaasiaküllane ning mingil moel arendav, keel oleks ladus ja mitmekülgne ning tekst, illustratsioonid ja kujundus moodustaksid ühtse üksteist toetava terviku.

Varasemad Lapsepõlve auhinna laureaadid on Kairi Look, Andrus Kivirähk, Reeli Reinaus, Kadri Hinrikus ja Jana Maasik.