Pianist Kirill Gerstein: lapsepõlves käisin tihti Tallinnas

Homsel kontserdil seisab ERSO ees dirigendipuldis Paavo Järvi ning soleerib pianist Kirill Gerstein. Kontserdil kõlab Tšaikovski teine klaverikontsert, milles on Gersteini sõnul palju ebatavalisi ja fantaasiarikkaid detaile. "Ma usun, et see klaverikontsert oleks maailmakuulus, kui poleks Tšaikovski esimest klaverikontserti."

Dirigent Paavo Järvi sõnas, et Kirill Gerstein mängib erakordselt hea, sümpaatse ja loomuliku arusaamisega. "Tšaikovski puhul on vaja muidugi erakordset virtuoossust, peab olema erakordselt tugev mängija, et kõik need noodid briljantselt välja mängida," kinnitas ta.

Gerstein on õppinud nii klassikalist kui ka jazzklaveri, ta on teinud koostööd New Yorgi, Viini ja Berliini filharmoonikute, Amsterdami kuningliku orkestri ja paljude teiste dirigentide ja heliloojatega. Tänavu sügisel pärjati Kirill Gerstein maineka Gramaphone'i auhinnaga.

Dirigent Paavo Järvit ja Kirill Gersteini seob varasem koostöö 2014. aastal toimunud kontsertilt Londoni filharmooniaorkestriga. Eestiga on maailmakuulsal klaveriviruoosil aga ka isiklik side. "Lapsepõlves käisin tihti Tallinnas, kuid nüüd saabusin siia pärast pikki aastaid esmakordselt," rõhutas ta.