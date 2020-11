Ilja: Estonia teatri uus juht valitakse hiljemalt detsembri alguseks

"Olen kindel, et teater saab endale hea ja väärika juhi," sõnas Ilja ja mainis, et kõigepealt arutab nõukogu laekunud dokumendid läbi ja nädala jooksul kohtutakse ka nende kandidaatidega, kes valitakse teise vooru. "Usun, et novembri lõpus või detsembri algul on uue peadirektori nimi ka avalikkusele teada."

Ivari Ilja sõnul on teater üks väga keeruline ja paljudest inimsuhetest läbipõimunud asutus. "Loomulikult on seal palju erinevaid meeleolusid, aga mina iseloomustaksin seda meeleolu väga positiivselt," tõdes ta ja kinnitas, et positiivne on juba see, et vaatamata koroonaviiruse levikule on Rahvusooper Estonia saanud oma etendusi anda. "Publik on päris hästi teatrit külastanud, mis on seda õhkkonda ka positiivsemaks muutnud."

"Enne uue peadirektorite leidmist on töötajate hulgas teatud ärevus, aga tulevik on positiivne," mainis ta.