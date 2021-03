Eerik-Niiles Kross isa Jaani Siberi-kirjadest: emotsionaalselt keeruline lugemine

Kross märkis, et konkreetset plaani kogumiku tegemiseks tal aasta aega tagasi, Jaan Krossi 100. sünniaastapäeva ajal ei olnud, kuigi selle tähistamise pöörises hakkas ta ise ka mõtlema lapsepõlvelugude peale ja üle lugema isa Siberi-kirju.

Üsna pea tulid välja ka tema isa vangilaagritest saadetud kirjad oma esimesele abikaasale Helga Pedusaarele ja see oli tema sõnul pereringis suhteliselt vapustav avastus. "See raamat tekkis suuresti sellest, et ootamatult avanes täitsa uus pilt noorde Jaan Krossi, mitusada lehekülge kirju otse sellest ajast."

Kross märkis, et nende kirjade leidmine on hea õppetund algajale ajaloolasele -- kunagi ei tasu eeldada, et midagi ei ole alles. "Alati tuleb küsida. Võib-olla on ka nii, et iga asi tuleb välja siis, kui ta parajasti peab välja tulema. Aga keegi peab alati huvi tundma."

Esialgu luges ta neid kirju isiklikust huvist, avastades pidevalt, et oli palju asju, mida isa talle ei rääkinud – eriti just seoses isiklikumate raskustega.

"See oli üsna emotsionaalselt keeruline lugemine, kui sa hakkad taipama, kui jube see olukord tegelikult oli. Kirjad on tegelikult optimistlikud, aga sealt kumab läbi see ümbritsev jubedus."

Kross märkis ka, et ta tegi kiire otsuse, et ta ei hakka raamatusse kirju eraldi valima, seda just seetõttu, et kui ta hakkab neid valima, siis ta hakkab juba moonutama ja tõlgendama.

"Tõlgendajaid on ilma minutagi küll. Nii et seal on halastamatult kõik kirjad ära trükitud. Oli nagu oli ja ma arvan, et see ongi hea ja lõppude lõpuks ei ole midagi häbeneda. Mees sai üsna kenasti kõigega lõpuks hakkama."

Kross märkis, et kirjadest tuleb ka välja, et ta isa tegi pingutusi, et vangilaagris vaimu värske hoida. "Ta muretseb paaris kohas, et võõrkeeled äkki hakkavad meelest ära minema ja laseb endale saata – nii palju kui saab – kõikides keeltes raamatuid ja loeb prantsuse, saksa keelt ja õpib vene keelt ning üritab tõlkida."

Isa püüdis end asetada väljapoole sellest porist, okastraadist ja jubedast keskkonnast, sõnas Kross. "Ta lausa kirjutab, et see kõik on väga huvitav."

Rääkides sellest, mida Kross ise seda kogumikku kokku pannes enda kohta teada sai, tunnistas ta, et veendus, et ülikoolis õpitud ajaloolase käsitööoskus ei ole päris meelest ära läinud.

"See on hea, et vanad mõtteviisid ja -vormid tulid tagasi. Eks ta oli natuke enda peal katsetamine ka, et kas tuleb nüüd välja. Võib-olla natuke ka tõestamisvajadus, et ma nüüd näitan, kuidas seda tehakse," tunnistas Kross.

"OP" on ETV eetris neljapäeval, 4. märtsil kell 20.00.