Kultuuriklubi Uus Laine korraldab striimipeo

Reedel on põhjust ekraani ees tantsukingad jalga panna, sest kultuuriklubi Uus Laine kostitab melomaane tantsubiitidega veebi teel.

Lava ette on seekord kutsutud Sauna Clubi eestvedajad Sten ja Henry, kellega koos vihub plaate ka Jaan Pavliuk.

Sauna Club on Detroitist pärit Aarre ning kohaliku Eesti poisi Steni ühisprojekt, mis sai alguse higistest keldriruumidest erinevatel Lõuna-Hollandi squatipidudel, kus ühiselt plaate mängiti.

Sauna Clubi iseloomulik sound on inspireeritud 90ndate Detroidi ja Chicago hausi- ja garaažimuusikast, vastusena Limburgi üksluisele techno-skenele. Kuid lõpuks läheb ikka seinast-seina - peaasi muidugi, et mitte kerisele. Reedesel striimipeol on Sauna Club ekstra rahvusvaheline ning lainetada saab nendega üle terve ilma.

"Reedese striimi eesmärk on tuua kodudesse 90ndate ja nullindate esteetikat," rääkis Uue Laine programmijuht Kevin Park. "Vaatamata kummalisele ajajärgule püüame siiski (muusika)sõpru kokku tuua ning loodame, et suvel saame seda ohutult ka silmast silma teha."