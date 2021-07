Teater R.A.A.A.M. toob lavale Maria Budbergi elust inspireeritud lavastuse

"Läbi kõigi elude ma otsin sind" on müstika ja koomilise farsi elementidega fantaasia sellest, mis on armastus tõeliselt raskete katsumuste ajajärgul.

"Maria Budberg on unikaalne ja paljutähenduslik isiksus. Minu kui inimese jaoks, kes jutustab lugusid, oli raske mööda minna niisugusest köitvast süžeest, mille on loonud elu ise," ütles lavastaja Salimzianov. "Aga ma otsustasin kohe, et sellest ei tule ajalooline etendus. Rekonstrueerida võõrast elu, vanaaegsetes kostüümides näitlejatega – see mind eriti ei huvita."

"See naine inspireeris paljusid loomingulisi isiksusi. Võimalik, et oli nende jaoks muusa… See inspireeris ka mind," rääkis Salimzianov. "Ja näidend ei kukkunud välja ajalooline, vaid müstiline. Lugu mehest ja naisest, kunstnikust ja muusast. Lugu selle ainsa inimese otsingutest, kelle kõrval sa tunned ennast elavana. Sellest tahtsin mõtiskleda. Sellest teeme koos näitlejatega lavastuse. Sellest tahaks vaatajaid huvituma panna."

Autor ja lavastaja Damir Salimzianov, kunstnik Riina Vanhanen, valguskunstnik Priidu Adlas ja muusikaline kujundada Ardo Ran Varres. Laval on Jane Napp (Endla Teater), Kristo Viiding (Eesti Draamateater), Piret Krumm, Martin Kõiv ja Kristjan Sarv.