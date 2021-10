Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna pälvis Mart Orav

Mart Orav (sünd. 1958) on lõpetanud 1982. aastal Tartu ülikooli eesti filoloogia erialal ja töötanud 1988. aastast ajakirja Akadeemia toimetajana, kus tema igapäevaseks tööks on ilukirjanduslike ja teadustekstide toimetamine. Lisaks sellele on ta toimetanud terve rea olulisi ajalooalaseid teoseid ja memuaare.

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna eesmärk on juhtida tähelepanu toimetaja olulisele panusele ilukirjandusliku või filosoofilise teksti keelelisel ja sisulisel õnnestumisel ning tõsta esile teenekaid toimetajaid. Auhind antakse pikaajalise, viljaka ja tähelepanuväärse toimetamistöö eest.

Esimese Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna pälvis 2015. aastal Maiga Varik, 2016. aastal oli laureaat Triin Kaalep, 2017. aastal Anu Saluäär, 2018. aastal Linda Targo, 2019. aastal Asta Põldmäe ja 2020. aastal Kajar Pruul.