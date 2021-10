Galerii. Pärnu Uue Kunsti Muuseum avas Mika Vesalahti maalinäituse

Vesalahti loomemaailma mõistmiseks tasub kuraator Mark Soosaare sõnul avada Dante Alighieri (1265–1321) "Jumalik komöödia: põrgu".

"Nii Dante kui Vesalahti hoiatavad, et Paradiisi jõudes võib eksinu leida eest Põrgu ning vastupidi. See filosoofiline mõttekäik kehtib nii Mustlas kui Moskvas, Pariisis kui Pärnus. Uskugem kunstnikku – Põrgust võib leida soojust ning taevast halastamatust."

Mika Vesalahti kui filosoofist maalijat on kõrgelt hinnatud tema sünnimaal Soomes ning samas on ta vähetuntud uuel kodumaal Eestis. See näitus püüab Soorsaare sõnul selle puudujäägi kõrvaldada.

Mika Vesalahti õppis 1988–1993 Helsingi kunstiakadeemias.

Ta on esinenud alates 1995. aastast isiknäitustega Soomes ja grupinäitustel Saksamaal, Prantsusmaal, Portugalis, Itaalias, Rootsis, Venemaal, Araabia Ühendemiraatides.

Suvel 2021 osales Mika Vesalahti soome kunstnike teoste väljapanekul Münchenis, talvel 2022 toimub tema isiknäitus Firenzes.

Kunstnik elab Mulgimaal, tema ateljeed on nii Helsingis kui Viljandis.

Näitus on Pärnu Uue Kunsti Muuseumis avatud 28. novembrini.