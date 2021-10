Vanemuises etendus tragikomöödia "Soomusrong nr 7"

Vabadussõja viimane soomusrong peatus metsa vahel 1919. aasta sügisel ja ilmselt unustati sinna võidueufoorias. Sada aastat hiljem satuvad sellesse paika ärihuvidega inimesed.

Uuslavastuse autorit, lavastajat ja muusikalist kujundajat Tiit Palu ajendas draamatükki looma kasvav vastuolu ideaalide ja päris elu vahel. Palu sõnul sündis lavastus tema armastusest isamaa vastu.

"Mulle tundub, et kui sada aastat tagasi mindi vabadussõtta - nende hulgas ka koolipoisina minu vanaisa - ei ole see, mille nimel mindi, meile võibolla tänapäeval nii selgelt olemas," rääkis Palu "Aktuaalses kaameras" ja lisas, et maailm on muutunud väiksemaks ja elu ideaalid muutunud hägusamaks.

"Meie tahame võtta seda ikkagi pigem kergelt, et ei muutuks liiga raskeks see teema, mis kohati võib juhtuda," sõnas näidendi osatäitja Saara Nüganen. Tema sõnul on etenduse teema iseenesest väga tõsine, aga samal ajal on see erinevate aegade põrkumine ja erinevate karakterite põrkumine. "Ma loodan, et nalja saab."