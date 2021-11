Klubis Hall annab päevase kontserdi DJ Assault

DJ Assault on oluliselt kaasa aidanud ghettotech'i jõudmisele Detroidi äärelinna tänavatelt klubidesse üle kogu maailma. Tema produtseeritud muusika on kooslus hardcore'ist, electro-rütmidest ja kohati pornograafilise sisuga lüürikast.

Ghettotech on Detroidist alguse saanud elektroonilise muusika žanr, mille juured ulatuvad 1990. aastate algusesse. Üheks võtmeisikuks žanri kujunemisel on olnud DJ Assault ja plaadifirma Jefferson Ave. DJ Assault, kelle käe all on muhulgas valminud lood "Ass-N-Titties" ja "Hoes Get Naked" on Tallinnas esinenud ka varem, kümmekond aastat tagasi klubis Korter.

Lisaks peaesinejale astuvad üles Smoke Break'i DJ'd Alt666, Laurel, Kirja ja Modern Disease. Omalt poolt pakuvad lisatuge DJ Rii, Alexandra, CT Venom ja Pikkauch.

Vastavalt valitsuse piirangutele toimub pidu ka päevasel ajal: uksed avatakse kell 15.00 ja suletakse kell 23.00.