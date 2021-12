Vanemuise teatris toimub ooperigala

Ooperigala kunstilise juhi, Vanemuise teatri muusikajuhi ja peadirigendi Risto Joosti sõnul on "Ooperigala 2021" lauljate pidu, kus esitamisele tulev repertuaar võimaldab solistidel näidata oma võimsat häält.

Lisaks Vanemuise teatri ooperisolistidele on laval säravad külalissolistid: möödunud hooajal Vanemuise teatris kaks debüüti teinud Dara Savinova Rootsi Kuninglikust Ooperist, Eesti ooperipublikule tuntud Luc Robert Kanadast ja Jānis Apeinis Läti Rahvusooperist. "Apeinis on minu hinnangul meie regiooni üks säravamaid baritone, kelle vokaalne võimekus on piiritu. Külalisesinejate valikuga tahtsin publikule tutvustada ka noort talenti - nii astub publiku ette Londonis Guildhalli Muusika- ja Draamakoolis õppiv kontratenor Martin Karu," rääkis Joost.

Solistidena astuvad üles veel Karmen Puis, Pirjo Jonas, Simo Breede, Rasmus Kull ja Grete Oolberg. Kaasa teevad ka Vanemuise ooperikoor ja sümfooniaorkester.

Ooperigala esimene pool on üles ehitatud vanemale repertuaarile – kõlavad Vivaldi, Händel ja Mozart ning virtuoossed aariad erinevatest ooperitest. Gala teine pool on eklektilisem ja romantilisem. Näiteks esitatakse muusikat ooperitest "Linda di Chamounix", "Padaemand", "Jevgeni Onegin" ja gala kulmineerub ooperi "Carmen" aaria- ja ansamblihittidega.

Ooperigala konferansjee on Jaanus Tepomees.