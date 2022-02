Selgusid Briti muusikaauhindade võitjad, edukaim oli Adele

See oli kolmas kord, kui Adele võidab auhinna nii parima albumi kui ka loo kategoorias. Varem on ta seda suutnud albumiga "21" (2012) ja "25" (2016) ja ta on ühtlasi esimene sooloartist Briti muusikaauhindade ajaloos, kellel see õnnestub, samuti on ta teine artist lisaks Coldplay'le, kellel õnnestub see kolme järjestikuse stuudioalbumiga.

Briti fonogrammitootjate ühingu möödunud aasta novembris tehtud otsuse järgi puudusid tänavu esimest korda galal soopõhised kategooriad ning ühing valis lihtsalt aasta parimat artisti. Samuti olid esindatud uued kategooriad, nagu parim alternatiiv/rokkartist, parim tantsumuusikaartist, parim hiphop/räpp/grime-artist ja parim pop/R&B-artist, kus hääli said anda fännid.

Parim album

VÕITJA: Adele - "30"

Dave - "We're All Alone in This Together"

Ed Sheeran - "="

Little Simz - "Sometimes I Might Be Introvert"

Sam Fender - "Seventeen Going Under"

Parim artist

VÕITJA: Adele

Dave

Ed Sheeran

Little Simz

Sam Fender

Parim rahvusvaheline bänd

ABBA

BTS

Måneskin

VÕITJA: Silk Sonic

The War on Drugs

Parim rahvusvaheline artist

VÕITJA: Billie Eilish

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Parim uus artist

Central Cee

Griff

Joy Crookes

VÕITJA: Little Simz

Self Esteem

Parim lugu

A1 & J1 - "Latest Trends"

VÕITJA: Adele - "Easy on Me"

Anne-Marie, KSI, Digital Farm Animals - "Don't Play"

Becky Hill, David Guetta - "Remember"

Central Cee - "Obsessed With You"

Dave ft Stormzy - "Clash"

Ed Sheeran - "Bad Habits"

Elton John, Dua Lipa - "Cold Heart (Pnau Mix)"

Glass Animals - "Heat Waves"

Joel Corry, Raye, David Guetta - "Bed"

KSI - "Holiday"

Nathan Evans, 220Kid, Billen Ted - "Wellerman"

Riton x Nightcrawlers ft Mufasa ja Hypeman - "Friday (Dopamine Re-Edit)"

Tion Wayne, Russ Millions - "Body"

Tom Grennan - "Little Bit of Love"

Parim rahvusvaheline lugu

ATB, Topic, A7S - "Your Love (9PM)"

Billie Eilish - "Happier Than Ever"

Ckay - "Love Nwantiti (Ah Ah Ah)"

Doja Cat ft SZA - "Kiss Me More"

Drake ft Lil Baby - "Girls Want Girls"

Galantis, David Guetta, Little Mix - "Heartbreak Anthem"

Jonasu - "Black Magic"

The Kid Laroi & Justin Bieber - "Stay"

Lil Nas X - "Montero (Call Me by Your Name)"

Lil Tjay, 6lack - "Calling My Phone"

Måneskin - "I Wanna Be Your Slave"

VÕITJA: Olivia Rodrigo - "Good 4 U"

Polo G - "Rapstar"

Tiësto - "The Business"

The Weeknd - "Save Your Tears"

Parim bänd

Coldplay

D-Block Europe

Little Mix

London Grammar

VÕITJA: Wolf Alice

Parim pop/R&B-artist

Adele

VÕITJA: Dua Lipa

Ed Sheeran

Griff

Joy Crookes

Parim rokk/alternatiivartist

Coldplay

Glass Animals

VÕITJA: Sam Fender

Tom Grennan

Wolf Alice

Parim tantsumuusikaartist

VÕITJA: Becky Hill

Calvin Harris

Fred Again..

Joel Corry

Raye

Parim hiphop/grime/räppartist

AJ Tracey

Central Cee

VÕITJA: Dave

Ghetts

Little Simz

Parim tõusev täht

VÕITJA: Holly Humberstone

Bree Runway

Lola Young

Parim produtsent

VÕITJA: Inflo

/nominente ei avaldatud/

Parim laulukirjutaja

VÕITJA: Ed Sheeran

/nominente ei avaldatud/