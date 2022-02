Marko Reikop vaimustub Läti ooperist: otsin oopereid, mida ma näinud pole

Marko Reikop on suur ooperisõber. Lisaks kodumaistele etendustele võtab Reikop ette teekonna, et tutvuda naaberriikide teatrimajade repertuaariga. Kultuurisaates "OP" mõtiskles Reikop selle üle, mis teda ikka ja jälle lõunanaabrite lätlaste juurde ooperit vaatama viib.

"Mulle meeldib Läti ooper," tõdes Reikop ja lisas, et Riias asuvas ooperimajas on ta kohanud ka teisi eestlastest tuttavaid. "Ma olen seal käinud aastakümneid."

"Ma ei tahaks nüüd tingimata öelda, et Lätis on kindlasti väga palju paremad lauljad kui Eestis," sõnas Reikop, ent lisas, et peamiselt meelitab teda lõunanaabritele külla just teistsugune repertuaar ja atmosfäär.

Lisaks avaldas Reikop, et on Lätis näinud maailmakuulsat Puccini ooperit "Turandot", mida Eestis tema eluajal mängitud pole. "Ma otsin viimasel ajal just selliseid oopereid, mida ma kunagi näinud ei ole."

Lisaks uute lavastuste otsimisele on Reikop Riias näinud ka juba teoseid, mida ta on varem Eestis vaatamas käinud. Küll aga üllatas teda ooper "Carmen", mis sealses ooperimajas oli lahendatud hoopis teistsugusel moel. Nimelt toodi ooperi tegevus hoopis tänapäeva. "Mõnikord on see huvitav, mõnikord ei ole," tõdes Reikop ja lisas, et huvitavad on sellised lavastused siis, kui lavastaja suudab oma isiksusega uue etenduse trupile maha müüa.

Küll aga on Reikopil esinenud juhuseid, mil ta satub ühte ja sama etendust korduvalt vaatama. Nii on ta vaadanud juba mitmel korral "Luikede järve" kui ka "Padaemandat".

Kahjuks ei astunud "Padaemanda" koosseisus üles ka eesti kultuurivaldkonnas tuntud laulja Pavlo Balakin, kellele Reikop on ligikaudu kümne aasta jooksul pidevalt kaasa elanud. "Ma olen tema arengut teatrilaval näinud kümmekonna aasta jooksul ja minule on ta alati meeldinud."

Saatejuht Margit Kilumets kohtus Riias isiklikult laulja Pavlo Balakiniga, kes on teinud ka suurepäraseid rolle rahvusooper Estonia laval. Eestisse sattus laulja 15 aastat tagasi õpingute pärast. Nii õppis Balakin kümme aastat Mati Palmi käe all.

Nüüd on Balakin vabakutseline ning lisaks Eestis antavatele etendustele võib tema lauluhäält kuulda ka Läti rahvusooperis, kus ta teeb kaasa ooperis "Tuhkatriinu". Ka on ta üles astunud Itaalias, Taanis ja Rootsis.