Triin Tael: tõlkimine on kindel töö, mis aitab mõtteid eemale peletada

Triin Tael sõnas, et kuigi Powersi "Ilmapuu" on mahult kogukas, sujus selle tõlkimine üllatavalt kiiresti. "Tõlkimine on alati üks hea ja kindel töö, mis aitab mõtteid eemale peletada," sõnas ta.

Küll aga tõdes Tael, et kohati osutus mõistete tõlkimine keeruliseks ning tuli teha palju uurimistööd. Nii on ka mitmed teised riigid tõlkinud Powersi romaani pealkirja erisugustel viisidel. "Pealkirjade erinevus juba näitab, kui huvitav on tõlkija töö ja kui palju mänguruumi võib selles olla."

Tael teadis rääkida, et Powersi teostes on alati esindatud teaduslikud ideed. "Kunagi ei ole tegu hariliku psühholoogilise romaaniga," ütles tõlkija ja lisas, et autorid paeluvad teemad, nagu näiteks arvutid, tehisintellekt, kuid ka muusika.

"Ilmapuu" on Powersi 12. romaan. Idee kirjutada puudest ilukirjanduslik teos, jõudis Powersini ühel jalutuskäigul, mil märkas üht lageraiest pääsenud sekvoiat. "See puu muutis tema suhtumist puudesse," rääkis Tael ja lisas, et sellest ajast alates hakkas Powers puid uurima hoopis teise pilguga. Jalutuskäigust sündis mõte kirjutada raamat inimeste ja puude suhetest.

"Ta on öelnud, et see raamat muutis tema elu – ta kolis elama ühte põlismetsa," rääkis Tael ja lisas, et teos läks autorile niivõrd hinge, et väidetavalt soovib ta seda kirjutada üha uuesti ja uuesti. "Kõik tema järgnevad raamatud on mingil moel samuti puudest meie elust siin maa peal ja selle keskkonna hoidmisest."

"Ma loodan, et Eestis see raamat leiab ka mõistmist ja vastukaja, sest eestlastele on mets ja puud hingelähedased ja omased olnud," lõpetas Tael.

Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiad antakse välja emakeelepäeval, 14. märtsil kell 18 Kirjanike Maja musta laega saalis. Auhinnatseremoonia otseülekannet saab jälgida ERR-i kultuuriportaalis.