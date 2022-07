Augustis avab uksed rahvusvahelise programmiga kultuurikeskus Viimsi Artium

"Avafestival esitab kollaaži kõigest sellest, millist programmi on võimalik tulevikus Viimsi Artiumis näha nii etenduskunstide, muusika, tantsu, filmi kui ka visuaalkunsti valdkonnas," selgitas Viimsi Artiumi juht Kristiina Reidolv.

Programm koosneb kolmest tasandist – rahvusvaheline kultuur, Eesti tippkultuur ning kohalikud ja kogukondlikud sündmused.

19. augustil toimuv kutsetega avapidu algab klassikalise noodiga kui Viimsi Artiumi kontserdisaalis kõlavad Antonio Vivaldi "Gloria" ja "Dixit Dominus" Eesti filharmoonia kammerkoori ja Tallinna kammerorkestri esituses, dirigent Tõnu Kaljuste juhatusel.

Edasi kutsub Viimsi Artium publiku audiovisuaalsele rännakule läbi Artiumi hoone ja välialade. Blackbox-saalis avatakse Kristjan Järvi nEscape'i lounge ja kaasaegse kunsti galeriis viimsilaste Olga ja Priit Pärna retrospektiivnäitus. Avapidu lõpeb Lexsoul Dancemachine'i avaliku kontserdiga.

25. augustil esitleb keskus Soome riikliku tsirkuseauhinnaga pärjatud nüüdistsirkuse ja visuaalteatri truppi Race Horce Company. Autor/allikas: Minja Kaukoniemi

20. augustil, Eesti taasiseseisvumispäeval, väljub ERSO oma kodusest Estonia kontserdisaalist ja täidab Viimsi Artiumi terveks päevaks muusikaga. Kontserte annavad ERSO muusikutest koosnevad kammerkoosseisud, toimuvad lastekontsert, töötoad, vestlusringid ja sümfooniakontsert suures saalis ERSO peadirigendi ja kunstilise juhi Olari Eltsi juhatamisel.

Artiumi üks eesmärk on tugevdada Eesti-Soome kultuurisuhteid ning 25. augustil esitleb keskus Soome riikliku tsirkuseauhinnaga pärjatud nüüdistsirkuse ja visuaalteatri truppi Race Horce Company ja Rauli Dahlbergi, kes lubab oma soololavastuses "O'DD" ületada gravitatsiooni ja füüsikaseadused ning demonstreerida, et inimvõimetel pole piiri.

30. augustil esitleb Soome kaasaegse tantsu koreograaf Tero Saarinen Viimsi Artiumis lavastust "HUNT". Igor Stravinski balletist "Kevadpühitsus" inspireeritud "HUNT" esietendus aastal 2002 Veneetsia Biennaali tellimusel. Lavastust on esitatud kokku 83 linnas ja 32 riigis. 2022. aastal valmis lavastusest uusversioon - seekord on laval tantsijad Auri Ahola või Atte Kilpinen. Etendusele järgneb kohtumine Saarineniga ning linastub dokumentaalfilm "Rooted With Wings" Saarineni loomingust (režissöör Thomas Freundlich).

30. augustil esitleb Soome kaasaegse tantsu koreograaf Tero Saarinen Viimsi Artiumis lavastust "HUNT". Autor/allikas: Marita Liulia

1. septembril esitleb Tero Saarinen Company kaksiklavastuse "HZ I HUNT" järgmist osa "HZ", mille on lavastanud noor koreograaf Johanna Nuutinen. Etendusele järgneb Eesti muusiku Maarja Nuudi kontsert "Hinged".

26. augustil ühendavad Viimsi Artiumi suures saalis oma loomingulised jõud Kristjan Järvi ja Mick Pedaja. Muusikajuht ja dirigent Kristjan Järvi ning Pedaja viivad publiku muusikalisele teekonnale "Põhjamaine palve", milles segunevad Kristjan Järvi 2020. aastal ilmunud album "Nordic Escapes" ja Mick Pedaja sel kevadel ilmunud kogumik "Pray".

22. septembril alustab Viimsi Artium hooajalist jazz-kontsertide sarja Nordic-Baltic Jazz Meeting @ Viimsi Artium, mille avasündmus pakub kuulamiseks Läänemeremaade jazz-muusikat. Üles astuvad Ingrid Rabi Group (Eesti), Tapani Rinne (Soome) ja Deniss Pashkevich trio (Läti).

Avakuu saab lõpu 1. oktoobril rahvusvahelise muusikapäevaga.

1. septembril esitleb Tero Saarinen Company kaksiklavastuse "HZ I HUNT" järgmist osa "HZ". Autor/allikas: Kai Kuusisto

Viimsi Artium asub Lubja klindiastangu külje all. Hoone põhjamaiselt minimalistliku arhitektuuri loojad on Siiri Vallner ja Indrek Peil arhitektuuribüroost Kavakava. "See maja on nagu sild inimese, looduse ja sotsiaalse suhtlemise võrgustike vahel," kirjeldas arhitekt Indrek Peil Viimsi Artiumi arhitektuurset lahendust.

Kultuuriprogrammi on võimalik kogeda nii 457-kohalises suures saalis, 190-kohalises blackbox'is, 160-kohalises kammersaalis kui ka kaasaegse kunsti galeriis ja vabaõhulaval. Viimsi Artiumi hoones asuvad Viimsi muusika-, kunsti- ja teaduskool ning huvikeskus. Artiumi katuseterrass on mõeldud nii õueõppeks kui ka vabaõhukontsertide ja -kino nautimiseks.

Avakuu programm täieneb jooksvalt. Lisa saab lugeda Viimsi Artiumi kodulehelt.