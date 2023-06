Raadioteatri kuuldemängusari "Juuksur" alustab suvehooaega üllatustega

Suvistel laupäevahommikutel võtab Raadioteater kuulajad taas kaasa väikesesse hubasesse juuksurisalongi, eemal Tallinna kesklinnamelust. Paigas, kus kaks suve tegutses juuksur Kirsika (Hele Kõrve), on nüüd kliendid oma hoole alla võtnud uus juuksur Anu, keda kehastab Terje Pennie.

Kuuldemängusari "Juuksur" pakub südamlikku ja humoorikat pilku Eesti inimeste eludesse. Dialoogid on argised, kohati ka absurdsed. Sel suvel on kuulajatele varuks mitu üllatust, sest lisaks peategelasele on uued nii autorid kui ka lavastaja. Kümnest uuest osast viis esimest on kirjutanud Liis Aedmaa ja Laura Kalle ning teised viis Toomas Kall. Sarja lavastab sel suvel Laura Kalle.

Laura Kalle sõnul on "Juuksuri" formaadil oma väga suur võlu. "See pakub platvormi kahe inimese kokkusaamiseks, mis on olnud õnnestav võimalus nii kirjutaja kui lavastajana. Juuksur on tegelasena küll alati oma kodusel mänguväljakul, aga reeglid muutuvad vastavalt klientidele, kellest igaüks toob kaasa oma iseäralikud nõudmised, oma valupunktid, oma naljasoone ja elujoone. Kõiki neid võtab vastu ja peegeldab filigraanselt kiire ja soe Terje Pennie."

Muutumatu on "Juuksuri" sõbralik komöödiavõti ning värvikad, ka üksjagu isevärki soengusoovidega või hoopis muu jutuga juuksurit üllatavad kliendid, keda mängivad näitlejad Kadri Lepp, Andres Tabun, Laura Peterson, Laura Kalle, Laine Mägi, Aarne Soro, Jürgen Gansen, Maria Ehrenberg, Raimo Pass ja Guido Kangur.

Sarja helirežissöör on Külli Tüli ja helilooja Veiko Tubin.

"Juuksur" on Vikerraadios alates 10. juunist laupäeviti kell 10.40 ja kordusena kell 18.30.

"Juuksuri" varasemad autorid on olnud Eva Koff, Mart Aas ja Andrus Kivirähk, sarja kaht esimest hooaega lavastas Alo Kõrve. Varasemaid lugusid saab järele kuulata Raadioteatri lehel Jupiteris.