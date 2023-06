Seade on loodud XIII noorte tantsupeoks. Tantsib 1555 noorte segarühmade, 7.–9, 3.–4. klassi poissi.

Tantsu autor ning lavastaja on Elo Unt. Muusika autor on Peeter Piilpärk (1872 – 1948) "Lubja talu omaniku noorema tütre kosjalugu", muusikalise seade autor on Matis Leima.