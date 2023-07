Ka tantsupeo teine etendus on välja müüdud

Lisaks tantsupeo kolmandale etendusele on nüüdseks välja müüdud ka teine "Sildade" etendus.

ERR-i telekanalis ETV ja kultuurportaalis näeb otseülekannet tantsupeo lõpuetendusest laupäeval, 1. juulil algusega kell 18.45. Ülekande režissöör on Krista Luts ning saatejuhid Heleri All ja Oliver Reimann. Laupäevasel ülekandel on ka kirjeldustõlge.

ETV+ alustab laupäeval ülekannet kell 18.55, pidu kommenteerivad Mihhail Malkin ja tantsujuht Marina Kuznetsova.