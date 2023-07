Elisabet Reinsalu: natukene oleme ka sundinud oma lapsi muusikaga tegelema

Laulupeol astuvad üles nii Elisabet Reinsalu poeg Felix ja tütar Nora. "Tütar laulab ühendkooris ja mängib ka orkestris tšellot," sõnas ta ja lisas, et natukene on nad ka sundinud lapsi muusikaga tegelema.

"Kui ma näen neid lapsi, noori ja nende silmi, siis ma mõtlen, et meil on ikkagi päris hästi, sest meil on selline järelkasv ja see on see pärand, mille me jätame neile, selle üle tuleb ainult rõõmu tunda," mainis Reinsalu.

"Raske on isegi kõiki emotsioone sõnadesse panna, aga ma ütlen, et iga laps ja kujunev inimene peaks kogema midagi sellist, mida need noored seal laulukaare all kogevad, et kuuluda kuskile, et olla osa suurest tervikust, nii seest kui väljast, see on ühele kujunevale inimesele kirjeldamatu kogemus," rõhutas ta.