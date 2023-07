Kuno Kerge: noormeestekoorid on väga-väga habras kooriliik

"Ma sain läbimärjaks, aga olen juba kuivanud, see püha müristus läks õnneks päris kiiresti mööda," ütles Kuno Kerge ja tõi välja, et tegelikult on noormeestekooride olukord väga keeruline. "Me näeme praegu, kuidas riigigümnaasiumite tekkel lõigatakse koorid lihtsalt pooleks, see on väga-väga habras kooriliik."

"Me peaksimegi hakkama panustama just põhikooliosas olevatele noormeestekooridele, ise juhatan praegu Tallinna 21. kooli noormeestekoori, mis koosneb ainult 7. kuni 9. klassi noormeestest, aga me laulame nende päris meeskooriklassikas, see on vägev," rõhutas ta.

Kerge sõnul on see sõnulseletamatu, mis tunde tekitab meestelaul. "See, kuidas noor, puhas ja tõde otsiv hing saab esimest korda kokku meeskoorilauluga, neid sinimustvalgeid, laulukaare all ka veele minevaid silmi nähes mõistame, miks me seda teeme, see mõistmine ja äratundmine."