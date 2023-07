Kadri Voorand: laulupeol lauldes on kõik võrdsed, armastavad ja hoolivad üksteise suhtes

Kadri Voorand kinnitas, et nautis väga suurt vihmasadu. "Seisin ühe koha peal ja tundsin, et ma olen loodusega üks," ütles ta ja lisas, et tema loo "Kõik on alles ees" oli väga liigutav. "Ma olen väga-väga tänulik, poisid õppisid laulu ära, bänd mängis täiega ja see, et veel kordusele tuli, oli mingi jaoks väga ootamatu, ma elasin nii kaasa igale noodile, ma olen nii õnnelik."

Tema arvates ei ole kindlat valemit, milline on üks hea laulupeo laul. "Minu jaoks on kõige tähtsam, et mistahes laul või stiil see ka pole, siis see peaks mingisuguse suure tunde tekitama, sest see tunne ongi see, mis seda platsi ühendab, tunne seal sees on kõige tähtsam."

"Ma olen emaga olnud alati laulupidudel kaasas ja laulnud nii kaua, kui see on olnud võimalik," sõnas ta ja lisas, et laulupeo muudab eriliseks see, et selle laulmise ajal on kõik võrdsed, armastavad ja hoolivad üksteise suhtes, selle laulu ajal vähemalt ning ilmselt ka terve see päev ja koju minnes, ma väga loodan, et see tunne kestab ka terve laulupidude vahelise aja."