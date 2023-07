Valter Soosalu: olen elus ühe korra laulupidu publiku poolelt vaadanud

Valter Soosalu kinnitas, et elus ühe korra on ta laulupidu ka publiku poolt vaadanud. "Aga siis oli ka kibe tunne, et peaks ikka kuidagimoodi aitama ka," ütles ta ja lisas, et kuigi paduvihm esialgu ehmatas lauljaid ja publikut, siis tundub, et tegu on ikkagi suure võidulooga. "Praegu on pikalt pidanud taevas vastu ja ka meie Eesti rahvas siin."

Ta rõhutas ka, et on hingepõhjani tänulik, et sai töötada koos segakooridega. "Segakoorides on tõenäoliselt kõige rohkem täiskasvanud inimesi, ülikooliealisi ja see tähendab, et neile on võimalik küpsemat repertuaari anda, kuigi ei saa öelda ka midagi, näiteks neidudekooril on täiesti fantastiline kava, ei midagi lihtsam ja eks tegelikult igal liigil see kava valitakse selline, et ta oleks jõukohane, aga samas ka väljakutset pakkuv."