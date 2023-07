ETV2 toob vaatajateni Põhjamaade filmipärlid

Põhjamaade filmikuu raames tele-esilinastuvad ETV2-s mängufilmid Norrast, Rootsist, Islandilt, Soomest ja Taanist. Vaatajate ette tuuakse viimaste aastate silmapaistvad linateosed, mida iseloomustavad põhjamaadele iseloomulik karge huumor ja kanged ning omapärased karakterid, kellest enamik seisab silmitsi identiteedi küsimustega.

ETV2-s algab filmikuu 3. augustil, Jupiteris saab alates 4. augustist kõiki filme endale sobival ajal vaadata. Filmikuu jõuab vaatajateni koostöös Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindusega Eestis ja põhjamaade saatkondadega Eestis.

"Iseendast kõrini" (Norra) 3. augustil kell 22.30

Orig. "Syk Pike"

Režissöör Kristoffer Borgl

"Iseendast kõrini" Autor/allikas: Kaader filmist

Musta huumori ja ootamatute pööretega Norra draama keskmes on edu, edevuse ja tähelepanu teemad. Signe ja Thomas on kummalises ja ebaterves suhtes, mis võtab aga üllatusliku pöörde, kui Thomas murrab mõneti ootamatult kaasaegse kunstnikuna läbi. Vastuseks teeb Signe meeleheitliku katse oma staatust tagasi saada, luues uue isiksuse, kes püüab tähelepanu ja kaastunnet äratada.

Osades Elisabeth Bech Ascehoug, Bjornar Bruun, Sarah Francesca Braenne.

"Põleta kõik mu kirjad" (Rootsi) 10. augustil kell 22.30

Orig. "Bränn alla mina brev"

Režissöör Björn Runge

"Põleta kõik mu kirjad" Autor/allikas: Pressimaterjal

Tõsielul põhinev kirglik draama, kus tuline armusuhe viib ootamatute tagajärgedeni. Film näitab Karin Stolpe keerulist suhet kirjanikust abikaasa Sven Stolpega ning 1930-aastatel alguse saanud kirglikku armulugu Olof Lagercrantziga. Selles armastusloos põimuvad kirg, armukadedus ja viha, mis on ühenduses kolme ajaperspektiiviga ning seotud aastakümnete ja põlvkondadega.

Osades Asta Kamma August, Bill Skarsgård, Sverrir Gudnason, Gustav Lindh.

"Jumalamaa" (Island) 17. augustil kell 22.30

Orig. "Vanskabte Land"

Režissöör Hlynur Pálmason

"Jumalamaa" Autor/allikas: pressimaterjal

19. sajandi lõpus reisib noor Taani preester Islandi kaugeimasse ossa, et ehitada sinna kirik ja pildistada kohalikke inimesi. Mida rohkem ta oma tähelepanu sinna koondab, seda enam kaldub ta kõrvale oma eesmärgist, missioonist ja moraalist.

Osades Elliott Crosset Hove, Ingvar Sigurðsson, Vic Carmen Sonne, Jacob Hauberg Lohmann.

"Puuraiduri lugu" (Soome) 24. augustil kell 23

Orig "Metsurin tarina"

Režissöör Mikko Myllylahti

"Puuraiduri lugu" Autor/allikas: Kaader filmist

Pepe on ühes idüllilises Soome väikelinnas puuraidur. Paari päeva jooksul hävitab traagiliste sündmuste jada tema vaikse ja õnneliku elu – kuid Pepe näib olevat kõigega rahul. Justkui hoiaks ta oma olemasolu saladust, mida on raske mõista.

Osades Jarkko Lahti, Iivo Tuuri, Hannu-Pekka Björkman.

"Suudlus" (Taani) 30. augustil kell 22.20

Orig. "Kysset"

Režissöör Bille August

"Suudlus" Autor/allikas: pressimaterjal

Ajalooline draama, mille tegevus toimub 1913. aastal Taanis. Anton, üllas ja kohusetundlik noormees, kohtub parun von Løvenskjoldi kauni tütre Edithiga, kes on sattunud õnnetuse tagajärjel ratastooli. Tärkavate tunnete keskel ei suuda noormees aru saada, kas tegemist on haletsuse või tõelise armastusega. Püüdes teha õiget asja, komistab ta üha enam valede ja lubaduste võrku nii Løvenskjoldi perekonna kui ka Edithi ees.

Osades Esben Smed, Clara Rosager, David Dencik, Lars Mikkelsen.