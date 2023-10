VAT teatri "Vivaariumist" valmis virtuaallavastus

2023. aasta jaanuaris esietendus VAT teatris tehnoloogia- ja osalusteatrilavastus "Vivaarium", mis uuris, kuidas märgata enda ümber olevat infomulli ja mida teha, et see liiga ahistavaks ei muutuks. Nüüd on lavastusest valminud interaktiivne versioon "Tasku-Vivaarium".