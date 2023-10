Tallinna keskraamatukogu kingib oma uue raamatu üle 4600 esimese klassi õpilasele

Reedel esitleb Tallinna keskraamatukogu laste omaloomingukogumikku "Omad jutud 4", mis on järjekorras 16. keskraamatukogu välja antud kinkeraamat, mis jõuab lähiajal kõikide Tallinna koolide 4689 esimese klassi lapseni.

Raamatus "Omad jutud 4" on avaldatud võistlustööd 2022. aasta sügisel toimunud omaloomingukonkursilt, kaante vahelt leiab lugusid kokku 12 noorelt autorilt. Laste juttudega samadel teemadel on loo kirjutanud ka tuntud lastekirjanikud Tiiu Kitsik, Indrek Koff, Anti Saar ja Ilmar Tomusk. Raamatu on illustreerinud Tiiu Kitsik.

"Omad jutud" pealkirjaga raamatu annab keskraamatukogu välja iga nelja aasta järel, koondades raamatusse raamatukogus toimunud laste omaloomingukonkurssidel osalenud töid.

Vahepealsetel aastatel kirjastab keskraamatukogu originaalteose tuntud lastekirjanikult. Näiteks on kinkeraamatusarjas ilmunud Urmas Nemvaltsi koomiksiraamat "Laura, Martin ja Metsavana maailm", Olivia Saare ja Aidi Valliku tirelraamat "Koolijütsi koolimüts. Kõige tähtsam päev" ning Markus Saksatamme lasteraamat "Kade lehm ja tige lumehang".