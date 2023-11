Satiirisari "Pohlad" on kiirreaktsioon meie ühiskonnas toimuvale

"Autor Martin Jahu saadab meile materjali üsna viimasel hetkel," ütles Laura Kalle, satiirisarja režissöör ja Raadioteatri loovjuht. "Näiteks täna tulid viimased muudatused paar tundi enne salvestust. Muudatused lähtuvad siis sellest, mis parasjagu on kõige aktuaalsem, millest on võimalik kinni võtta. Meil pole pühasid lehmi, kelle suhtes ei tohiks kriitiline olla ning arvan, et meie sari on sõbralik meeldetuletus, et vahel peab ja võibki olla ka kriitiline."

"Mul on isegi selline komme tekkinud, et kui ma vaatan nädala jooksul uudiseid, siis üks osa minust mõtleb, et mis meil sellest teksti sisse läheb." ütles näitleja ja satiirisarja üks osatäitja Teele Pärn. "See on kahe otsaga asi, see on naljakas, aga ei peaks naljaks olema."

"Mina olen seni Martin Jahu loominguga rahul," ütles näitleja ja satiirisarja teine osatäitja Kaspar Velberg. "Ta kirjutab seda teksti väga hästi ning seda on lõbus ja samaaegselt ka väga traagiline mängida."

"Pohlad" on Vikerraadio hommikuprogrammi eetris kaks korda kuus, üle nädala laupäeviti. Uus osa on eetris juba sel laupäeval kell 9.10 ning kordusena pühapäeval kell 22.15.