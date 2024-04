Sagrada Familia katedraal plaanitakse valmis ehitada 2026. aastaks

Sagrada Familia katedraali arhitekt Antoni Gaudi tegeles juba enda eluajal hoonega ligi 40 aastat, kuid oma töö vilju kunagi ei näinudki. Nüüd lubatakse katedraal valmis ehitada 2026. aastaks, mil on katalaani arhitekti 100. surma-aastapäev.

Arhitektuuriajaloolane Mait Väljas tõi "Ringvaates" välja, et Kölni katedraali ehitati üle 600 aasta, mille kõrval ei tundu Sagrada Familia 142-aastane ehitusaeg sugugi pikana. Hoone valmimisaega rihitakse praeguse seisuga 2026. aastaks, mil on ka katedraali arhitekti Antoni Gaudi 100. surma-aastapäev.

"Eks seda aastakümnete jooksul pärast tema lahkumist jätkati ja praegu tehakse seda väga kaasaegsete vahenditega. Kõik on arvutisse pandud ja kõik tema suuri ideid modelleeritakse kaasaegse tehnoloogiaga. Ta ise oli ka omal ajal väga edumeelne," rääkis Väljas.

Gaudi oli Katalaani modernismi tuntuim esindaja. "See oli väga efektne, tal oli oma stiil. Meie vaatame seda väga eriskummalise objektina, aga tegelikult on ta ka insenertehniliselt väga keeruline," märkis Väljas.

UNESCO maailmapärandi nimekirja on kantud suisa seitse Gaudi hoonet. "Uuemast ajast, 20. sajandist seal neid arhitektuuriobjekte UNESCO nimistus väga palju pole, võrreldes eri keskaegsete katedraalide ja kindlustega. See on ikka suur asi," kinnitas Väljas.

Kuigi 2026. aastaks peaks kirik valmis saama, on peasissekäigu juurde planeeritud 2034. aastaks ka hiiglaslik trepp, mille ehitamise jaoks peaks aga ümber kolima ligi kaudu 1000 kohalikku elanikku. "Kas see nüüd tuleb, ei julge pead anda, aga Sagrada Familia tungib sõna otseses mõttes ka kaasaegsesse linnaruumi," sõnas arhitektuurloolane.

Väljase sõnul pole see sugugi tavaline, et ühe arhitekti või ehituskunstniku elust üks objekt nii suure osa hõlmaks. "Ja ei saagi valmis, tegeled 40 pluss aastat ja pärandad tulevastele põlvedele," sõnas ta.