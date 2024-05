Tartu Ülikooli muuseum avab Toomemäel installatsiooni „Elupäästja“

Teema tutvustamiseks paigutab kunstnik Valdek Laur Toomemäele neli erinevat pilli, mis kõik mängivad nelja nooti. Iga noot tähistab üht DNA aminohapet. Iga pilli juurde kuulub lühike noodijupp, mis tähistab mõnd DNA kombinatsiooni ja mida on värve järgides kerge mängida. Lisaks füüsiliselt Toomemäel paiknevatele geenipillidele saab instrumendi juures oleva QR-koodi abil kuulata ka, kuidas on sedasama geneetilist meloodiat tõlgendanud digitaalsed süntesaatorid.

Kunstiteost tutvustav avastend asub Toomemäel Tartu toomkiriku tornide juures, geenimuusika instrumendid on paigutatud eri paikadesse: Musumäe jalamile, K. J. Petersoni ja K. E. v. Baeri monumendi lähedale ning Rotundi juurde.

Projekti kunstnik on digitaalmeedia ning ehte- ja metallikunsti valdkonnas tegutsev Valdek Laur, keda kõnetavad teaduskommunikatsioon ning maailma keerukad paradoksid. Tema meeskonda kuuluvad veel metallikunstnik Fred Truus ja muusik Silver Sepp. Nendega koos on geenimuusika mängimise instrumendid ka meisterdatud.

Kunstiteosega demonstreerib kunstnik, et elu kogu oma lopsakuses, kõikehõlmavuses ja mitmekesisuses on meie jaoks hoomamatu. "Seda veidram on tõdeda, et kogu selle värvikuse aluseks on nelja keemilise ühendi erinevad kombinatsioonid," lausus Laur.

"Väikestest kokkusobivustest võivad võrsuda nähtused, mis vormivad maailma. Ning selleks kõigeks pole vaja pilvepiiril istuva habemiku sekkumist – tegu on lihtsate reeglite pideva läbimängimisega. "Elupäästja" instrumendid on kõik neljanoodilised ning tehtud metallist. Kuid sellest hoolimata kõlavad nad kõik erinevalt, nagu ka elu meie ümber," lisas kunstnik.

Kunstniku leidmiseks korraldatud ideekonkursi žüriisse kuulunud kunstiteadlase ja vabakutselise kuraatori Mary-Ann Talvistu sõnul tuleb teose puhul selgelt esile Valdek Lauri huvi nii teaduskommunikatsiooni, populaarteaduslike käsitluste kui ka teadusulme vastu.

"Laur on teinud installatsiooni valmimiseks koostööd geeniteadlaste, aga ka koolinoortega, kes on olnud ka kogu protsessi üks terasemaid fookusrühmi;" seglitas Talvistu.

Installatsiooni mänguline lahendus valmis tänu eelprojektile, mis kaasas Tartu Kivilinna kooli õpilasi. Koostööd tehti Tartu Ülikooli muuseumi 2023. aasta aprillis korraldatud projektinädala raames, mil Tartu Kivilinna kooli õpilased käisid Tartu Ülikooli Eesti geenivaramus ja Tartu Ülikooli muuseumis teadmisi kogumas. Koostöös Valdek Lauriga lõid õpilased teadust ja kunsti ühendavaid fantaasiaprojekte, mida eksponeeriti 2023. aasta suvel Tartu Ülikooli muuseumi ajutiste näituste saalis.

"Elupäästja" installatsioon on üks osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluvast projektist "Toomemäe taasavamine".