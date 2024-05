ÜENSO teeb kaasa Argentiina jazz-muusiku Karen Souza uuel albumil

Argentiinast pärit jazz-muusiku ja ÜENSO koostöö algas juba aastaid tagasi, kui ÜENSO orkestri dirigent Tõnno Piigli kutsus Souza Eestisse Sack von Sound festivali raames esinema. Pandeemia lükkas oodatud kohtumist küll edasi, ent 2021 aasta suvel oli laulja Eestis ning jagas esmakordselt ÜENSO orkestriga lava.

"Eesti on tuntud oma muusikute kõrge kvaliteedi poolest, seega minu jaoks oli see koostöö tõeline unistuse täitumine!" meenutas Souza koostöö algust. "Koos mängimine sel päeval muutis mu elu. Pärast kontserti ütlesin Tõnnole, et järgmise albumi anname koos välja!" Kaks aastat hiljem saigi Piigli kõne Buenos Airesest, et lood on olemas ja hakkame pihta.

Artisti kuues album valmis üle ookeani ning anti välja Jaapanis. "Ühelt poolt olime meie orkestriga Ringhäälingu stuudios ja teiselt poolt lindistas Karen enda osad Argentiinas," rääkis Piigli albumi valmimisprotsessist. "Meiepoolsed seaded lõi Andrus Rannaääre, kes on ka ise pikalt orkestris klahvpille mänginud. Mõnest seadest tegime mitu versiooni, mille seast hiljem koos Kareniga parimad välja valisime," lisas ta.

Vaatamata geograafilisele väljakutsele kiidavad mõlemad koostöö sujuvust. "Ma arvan, et muusika on nagu armastus – sa ei tea, mis toimub või miks, aga tunned ära hingesugulase. Tõnno ja ÜENSO orkester on ühed minu hingesugulased, oleme alati ühel lainel. Kaaslaseid muusikas ja elus tuleb hoida," sõnas Souza.

Ta lisas, et kuigi tal olid väga täpsed nõudmised seadete osas, oli kogu suhtlus eestlastega nii lihtne nagu oleks nad teineteise mõtteid lugenud. "Ootan elevusega päeva, mil saaksime neid uusi lugusid laval koos esitada," lootis Souza.