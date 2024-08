Kreemikast avaldas debüütalbumi "Prügi ja praht"

Kreemikast, kes on ka üks pool duos Megamegasuperstar, avaldas kolmapäeval debüütsooloalbumi. Suurem osa 23 minutit vältavast albumist valmis möödunud sügisel ja talvel, idee ja alged olid olemas varemgi veel. Sel suvel sai album viimase lihvi ja on nüüd kõigile kuulamiseks saadaval.

"Soovisin tegeleda ideega prügist ja prahist, millegi füüsilise või metafüüsilise jäägist, mis on oma otstarbe kaotanud ja lebotab nüüd kas põrandal, prügimäel või aju sügavuses. Albumi kallal töötades hakkas mul aina rohkem kahju prügist, millest olen alati tahtnud lahti saada. Maailm on prügi vaatepunktist ilmatult kurb," rääkis Kreemikast.

"Kõik prügi ja praht on miski, mis on ära kasutatud ja nüüd muutunud saamatuks massiks, millest tahetakse vabaneda. Prügi uputab vaikselt maailma, aga mul on tunne, et kõik, mida see soovib, on olla taas kasulik. Iga laul läheneb prügi ja prahi ideele täiesti erinevast nurgast ning käsitleb omaenda teemasid, mis loomise hetkel südamelähedased olid," lisas muusik.

Albumilood produtseeris ja kirjutas Kreemikast suures osas ise. Avalugu "Post-imees" komponeeriti koos briti kunstniku Agnes Sharpiga, kes mängis viiulit. Loo peal "Suuresuure prahi sees" aitas laulusõnadega Coffin-dodger ning lõpuloo laulis sisse ning kirjutas ka sõnad Linda-Mai Kari, teine pool eksperimentaal-popi duost Megamega Superstar.

Muusikas hindab Kreemikast ootamatusi. "Armastan olukordi, kus arvan, et saan aru, mis laulus toimub ning siis annab laul paugupealt teada, et tegu on hoopis millegi muuga. See on kindlasti ka mu enda helikeelde imbunud ning kaldun seetõttu pigem eklektilise kõla poole," avas Kreemikast oma muusikalist maailmapilti.

"Prügi ja praht on täiesti refräänitu album, värss värsi otsas. Strukturaalselt olen suur lineaarsuse austaja. Soovisin tegeleda ka kiire ja staatilise kõrvutamisega. Kui "Kohale ei jõua ma eales" on laul, mis ei suuda paigal püsida, siis "Ja nii ongi et" on seevastu laul, mis ei liigu, vaid püsib kinni ühes momendis," sõnas Kreemikast.

"Olen üldiselt rõskemate tekstuuridega tegelenud, aga seekord proovisin luua midagi pehmemat, õrnemat ja helgemat, mõnede agressiivsemate kõrvutustega."