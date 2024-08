Elisabeth Tiffany avaldas lühialbumi "I Just Wanna See The Sparks"

Reedel, 30. augustil avaldas Minimal Windi lauljatar Elisabeth Tiffany seitsmeloolise lühialbumi "I Just Wanna See The Sparks".

Artisti enda sõnul saab EP-d nimetada kontseptalbumiks. "See on üks meeleheitlik teekond läbi pimeduse, kus hakatakse paaniliselt otsima sädemeid valedest kohtadest, kuni lõpuks pimedast august õnnelikult välja ronitakse. Või oot, kas ikka ronitakse?"

Albumit peab Elisabeth Tiffany oma eelmise EP "Cure me back" vanemaks õeks. "See on minu jaoks justkui ajakapsel ning mõte sellest albumist eksisteeris mu peas umbes neli aastat. Nii mõnigi lugu viimaselt albumilt oleks sattunud juba eelmise EP peale, kuid mul on hea meel, et ma nendele lugudele aega andsin ja selle asemel endal areneda lasin," sõnas laulja.

Albumis kohtuvad indie ning pop ja RnB juurtega vokaal. Albumi kirjutas, produtseeris ja salvestas Elisabeth Tiffany suuremas osas ise. Kaasprodutsendina aitas lugudele kaasa Velle Tamme, keda kuuleb ka loos "Future is hazy" ning samuti on albumilt kuulda paari kitarrikäiku Taavi-Hans Kõlarilt. Lõppviimistluse andsid albumile Mattias Pärt ja Rauno Avel, kes vastutasid vastavalt miksimise ja masteri eest.