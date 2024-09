Produtsent 372Kaspar sõlmis lepingu plaadifirmaga Universal Music

Produtsendialbum on midagi, mida 372Kaspar on juba pikalt tahtnud teha. "Mul on alati olnud selline väljakutse või missioon iseendal, et proovida teha seinast-seina artistidega midagi, mis oleks nende tavapärasest muusikast natukene teise käekirjaga," selgitas ta.

Ta kinnitas, et see pakub talle elevust. "Ka see, et lihtsalt ennast proovile panna, töötades nii erinevate karakteritega ja mõista paremini seda, kui erinevalt artistid töötavad. Kes kirjutab ideaalsed ja väga tugevad salmid stuudios kohapeal. Kes oskab ka ise produtseerida või oma vokaale tuunida. Kellele löövad pähe esimesena parimad meloodiad mille ümber pärast saab sõnad teha."

372Kaspar on Tallinna muusikaprodutsent, kes on varem teinud koostööd muuhulgas Nublu, Reketi, 5Miinuse, Aropi ja Gameboy Tetrisega.