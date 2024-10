ERSO esituses kõlab Toivo Tulevi uudisteose esiettekanne

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester (ERSO) annab Olari Eltsi juhatusel reedel sarjas "Puhas kuld" sümfooniakontserdi, kus tuleb esiettekandele Toivo Tulevi uus orkestriteos "Fireflies vanish, there is nothing more". Lisaks Tulevile kõlavad kontserdil veel Ludwig van Beethoveni 5. sümfoonia ning Johannes Brahmsi klaverikontsert.

Toivo Tulevi uudisteose üks allikaid on 18. sajandist pärit jaapani naisluuletaja haiku: "Tulikärbsed lahkuvad, kõik lakkab." Kaga no Chiyo kaunimad haikud sündisid armastusest ning seejärel üksildusest ja lahkumisvalust pärast abikaasa surma. Surma ja lahkumismeeleolust on kantud ka Tulevi muusika.

"Enamasti ma ei tea, millest ma lugusid kirjutan. Aga siis tõepoolest oli nõnda, et eks mingisugused luuletused kõlavad ju kõrvus ja see haiku oli mul ka pealuusees, sealt see motiiv nagu tuli," kommenteeris helilooja.

Dirigent Olari Elts ütles, et töö teosega on olnud põnev. "Toivo Tulevi lugu on uus ja huvitav meile. Võib-olla mõnda asja, vaatamata sellele, et me oleme kodus järgi vaadanud, tuleb kohapeal proovida, just nende balansside mõttes, natukene kohendada, kuna struktuur on hästi tihe ja tempo on, eriti Toivo muusika kontekstis, päris kiire. Ma ei teagi palju ta nii kiireid lugusid on kirjutanud," rääkis dirigent.

Eltsi hinnangul on Tulevil uudislooga tekkinud teatav uus selginemine. "Nii nagu enamusel heliloojatel mingist hetkest tekib mingisugune klaarumine. Orkestrile kirjutamine on ju hoopis teistsugune väljakutse kui kammermuusika kirjutamine, et see, kuidas siin asjad selginevad, võtab heliloojatel rohkem aastaid," arutles ta.