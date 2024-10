Mehis Pihla näidend "Rahamaa" ilmub prantsuse ja rumeenia keeles

Mehis Pihla sõnul on välishuvi "Rahamaa" teksti vastu olnud meeldivalt suur. "Näidendeid avaldatakse üle maailma väga vähe, eriti veel tõlkenäidendeid, neisse suhtutakse pigem kui tarbetekstidesse, mis jõuavad publikuni lavastuste vahendusel. Kui keegi kaasaegse tõlkenäidendi raamatuna avaldab, on see kahtlemata suur tunnustus. Loodetavasti viivad näidendi avaldamine ja avalik lugemine ka uute "Rahamaa" lavastusteni välismaal."

Eesti Teatri Agentuuri välissuhete koordinaator Liisi Aibel ütles, et "Rahamaa" Martin Carayoli käe all valmiva prantsuskeelse tõlke kirjastamise initsieeris kirjastuse Maison d'Europe et d'Orient - l'agence littéraire des éditions l'Espace d'un instant juht Dominique Dolmieu, kes on aastaid otsinud kaasaegset näidendit, mis kajastaks meie piirkonna ühiskondlikke protsesse ning oleks Prantsuse teatritegijatele intrigeeriv nii sisult kui vormilt. "Kui "Rahamaa" talle lugemiseks saatsime, siis ütles ta koheselt jah, just sellist näidendit oli ta oodanud. Dominique Dolmieu on muuhulgas Eurodrami ehk Euroopa, Vahemere piirkonna ja Kesk-Aasia keelte teatritõlke võrgustiku tegevjuht."

Rumeeniakeelse tõlke algatas Aibeli sõnul tõlkija Raluca Radulescu, kes sarnaselt Dominique Dolmieu'le on mitmeid aastaid eesti uuel dramaturgial silma peal hoidnud mõttega anda välja eesti näitekirjanduse rumeeniakeelne kogumik. Sel kevadel saavutas Radulescu kogumiku väljaandmiseks kokkuleppe Rumeenia ühe olulisima kirjastusega Teatrul Azi – Fundaţia Culturală "Camil Petrescu". "Ta valis kogumikku Jaan Tätte "Ristumise peateega", Mihkel Ulmani "Teekonna kappi", Diana Leesalu ja Kaarel B. Väljamäe "Kriipsud uksepiidal" ning muidugi "Rahamaa"," sõnas Aibel.

Lisaks tõlgetele toimub 2025. aasta kevadel New Yorgis The Rehearsal for Truth festivali Spring Readings Series egiidi all "Rahamaa" lavastatud lugemine inglise keeles. Ingliskeelse tõlke autor on Adam Cullen. The Rehearsal of Truth festival on Kesk- ja Ida-Euroopa kaasaegse poliitilise teatri esitlusfestival, mida korraldavad Václav Havel Centre ja Bohemian Benevolent and Literary Association koostöös paljude teiste New Yorgis tegutsevate kultuuri- ja etenduskunstide organisatsioonidega.

"Rahamaa" ilmus eestikeelsena Eesti Draamateatri näidendiraamatu sarjas 2024. aasta suvel.