"Paradiisi" lavastav Tubin: Õnnepalu romaan kõnetab meid kõiki omal kombel

Tõnu Õnnepalu 2009. aastal ilmunud autobiograafiline romaan "Paradiis" räägib intiimse ja isikliku loo. Paradiis on väike küla Hiiumaa rannikul, metsa ja mere vahel, mille Veiko Tubin nüüd teatrilavale toob.

"Õnnepalu tekst on üllatavalt lavaline tekst. Ma oma peas, kui ma seda kaalusin, siis ma mõtlesin, kas see hakkab teatrivormis tööle. Meil on laval ka kaks tegelast: üks on ühes ajas Hiiumaal, teine kirjutab hiljem seda romaani," rääkis Tubin. "See poeetika ja need atmosfäärid tulevad nende näitlejate suu läbi hästi esile, ja ka ühe paiga lugu ja ühe armastuse lugu. Õnnepalu romaan kõnetab meid kõiki omal kombel. Ta ei räägi ainult Hiiumaast, sellest ühest kohast, vaid ta räägib igaühe meie enda paradiisist, meie sisemisest armastuse otsingust ja sellest paigast, mida me üksteisega alati kaasa kanname."

Lavastust luues kirjutas Tubin 200-leheküljelisest romaanist 40-leheküljelise näidendi. Seejuures on tekst üks-ühele algmaterjalil põhinev.

"Sõna saab väga suure jõu. See on ka näitlejatel päris keeruline ülesanne. Rasmus ka ütles, et tal ei ole elus nii keerulist ülesannet olnud, kus sul on tekst, kus sa ei saa üheski sõnas eksida, sest Õnnepalu on selle kirja pannud nii, et kui sa ütled ühe sõna valesti, siis see ei kõla enam niimoodi. See tekst on natuke nagu muusika, kus on sõnad ja nende vahepeal vaikus, mis hakkab sind väga sügavalt kõnetama," kirjeldas Tubin.

Kuna romaan on kirjutatud kahes ajas korraga, on laval kaks näitlejat: Germo Toonikus ja Rasmus Kaljujärv.

"Tõnu Õnnepalu "Paradiis" tekstina on niivõrd mahlakas ja õrn ja täpne. Ja teades, et seda raamatut on väga paljud lugenud, peavad seda isegi oma lemmikuks, sellevõrra on see vastutus seda laval teha suurem," leiab Kaljujärv.

Näitlejad otseselt laval Õnnepaluks kehastuda ei püüa, küll aga tema mõtteid edastada.

"Me käisime Tõnul Hiiumaal külas, ta näitas meile neid kohti, veetsime seal temaga päeva, rääkisime juttu. Otseselt ma temalt ei küsinud, kuidas seda peaks tegema, aga see kohtumine temaga oli niivõrd kasulik, et sealt andis üht-teist kõrva taha panna," sõnas Kaljujärv.

"Paradiis" esietendub Sakala 3 teatrimajas 17. oktoobril. Autor Tõnu Õnnepalu, lavastaja, helikunstnik ja dramaturg Veiko Tubin, kunstnik Jana Wolke, valguskujundaja Priidu Adlas. Osades Rasmus Kaljujärv ja Germo Toonikus.