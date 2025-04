Kärt Hammer ja Patrick Soome avasid Pärnus näituse "Püha õhtusöök"

Kunstnike kolmas ühisprojekt võtab ette armastuse ühe pühaliku vormi – koos einestamise. Näitus lähtub mõttest, et kuigi teisele inimesele toidu valmistamine ja pakkumine on suuresti argine tegevus, väljendab see siiski hoolimist ja sõnadeta armastust. Kunstnikud leiavad, et koos söömises on midagi rituaalset ja pühalikku.

""Püha õhtusöök" on austusavaldus sõprusele ja tingimusteta armastusele, mille keskmes on söögilaud, sest söögilaua ääres toimuvad tavaliselt kõik tähtsad asjad nagu söömine, joomine, head mõtted, töö tegemine ja muu niisugune argine tegevus, mis tegelikult on väga oluline," selgitas Hammer.

"Kogu selle argisuse ja nende oluliste elementide juures, mis me siia ruumi oleme koondanud, on siin olulised pisidetailid. Nende pisidetailide, nende rohkuse või vähesuse juures, tulevadki välja meie jaoks need olulised elemendid ja mõttekohad, mis haakuvad selle tingimusteta armastuse ja kogu selle laiema teemaga üldiselt ka," kommenteeris Soome.

Näitus on avatud kuni 3. maini.