Laulupeo meditsiiniteenistuse juht: kui laulukaare all hakkab halb, tuleb jääda rahulikuks

Laulu- ja tantsupeo meditsiiniteenistuse juht Erik Velleramm kinnitas, et ettevalmistused suviseks suursündmuseks on käinud juba kuus kuud ning abi osutavad 250 meditsiini töötajat ning vabatahtlikku. Selleks, et tervisemuresid vältida, soovitab Velleramm ka pidulistel endil tähelepanelik olla

Kui kõigest hoolimata laulukaare all halb hakkab, tuleks jääda rahulikuks ja meditsiiniteenistusele hädalisest märku anda "Kui ta tunneb ennast halvasti, siis andku märku oma kõrvalseisvale lauljale ja istugu maha. Need inimesed, kes tema kõrval on, saavad teda toetada ja nemad saavad võtta laulikust lahti viimase lehe, mis on siis sellist nähtavat värvi ja tõsta selle kõrgele pea kohale ja hoida seda suunaga dirigendi poole," sõnas ta.

Mida tantsija peaks tegema, kui tal halb hakkab? "Tantsijatega on enam-vähem sarnane, et kui nad nüüd näevad, et midagi juhtub, nad kas siis jäävad püsti seisma ja vaatavad sinnapoole, kus esmaabi osutajad on," rõhutas Velleram.