Koorilauljate jaoks on kõige härdam kaarealune ühtekuuluvustunne

Reedel jõudsid Lauluväljakule viimased koorid ning proovid jätkusid veelgi suurema hooga. Koorid on repertuaariga rahul ning kõiki osalisi ühendab kontserdiootus. Iga laulja side ja kogemus laulupeoga on erinev.

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi neidudekoor naudib valikkooride proove ja repertuaari

"Ei ole üldse liiga palju istumist, proovid on hästi jaotatud," kommenteerisid Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi neidudekoori lauljad teist proovipäeva. Proovid algavad vara ja lõppevad hilja, aga vahele jääb piisavalt aega söögiks ja teiste kooriliikide harjutamise vaatamiseks.

Tuulisel nõlval ootavad neidudekoori liikmed enda proovi. "Hea on teisi koore ka jälgida, sest kaare all ei saa paigutusest ise nii hästi aru. Kõrvalt vaadates tajume ise ka paremini tehnilisi asju, mida saame ise parandada."

Kõige rohkem oodatakse ühendkooriga kaare all laulmist. "Seal tuleb ikkagi kõige härdam tunne peale. Eriti kui meid nii palju on. Juba valikkoorid täidavad lava ära, aga kui veel ühendkoorina oleme kõik sinna surutud, siis on eriti sulnis."

Tegu on valikkooriga, kes valmistub laulupeo avakontserdiks juba teist päeva. "Muidugi on valikkooride repertuaar raskem, aga see käib asja juurde. See võib tunduda üleliigse tööna, aga tegelikult on hea kahel päeval esineda, saab teha rohkem proove ja olukorraga paremini harjuda. Mure praktiliste probleemide pärast kaob kergemini," leiavad neidudekoori liikmed.

"Lisaks oleme juba kogenud lauljad." Tõepoolest, keegi pole laulupeol esimest korda, mitmelgi on neljas kord. Lauljad tunnevad, et valikkoorid saavad ühistunde varem kätte. "Eile tegime proovi Pärt Uusbergiga. Ta oli ise nii pingevaba ja heitis nalja, see mõjus meile ka rahustavalt. Tema pala "Et kiitkem jumalat, kes on nii helde" on väga efektne, Gregoriuse laulu stiilis pala," meenutasid lauljad.

Lauljad on ka väga rahul oma koorijuhi Aire Luhaojaga, kes on neid laulupeole toonud. "Ta on alati väga pühendunud. Oma distsipliini ja motivatsiooniga on ta eeskujuks meile kõigile," kiitsid kooriliikmed.

Omajagu on neid noori, kes samal üldpeol laulavad ja tantsivad. See nõuab väga suurt pingutust, et peaaegu terve nädal tantsuproove teha ja siis otse laulma tulla. Kõikidesse lauluproovidesse ikkagi ei jõuta. Teiste jaoks on laulupeo rongkäik üleminekufaas: "Tantsijate jaoks lõppeb rongkäiguga tantsupidu, lauljate jaoks siis kõik algab. See on hea mõtteline piir kahe osa vahel, kus kõik peolised saavad rahvaga koos tähistada."

"Kõige olulisem on ikkagi seltskond, kellega koos peol osaleme" tõdesid neidudekoori liikmed, "nendega koos valmistume peoks, saame koos ühiselamuse ja hiljem koos meenutame."

Pärnu Waldorfkooli segakoori moodustavad õpetajad ja lapsevanemad

Pärnu Waldorfkooli segakoor jõudis Tallinnasse reedel, esimene proov toimus lõunal, osaletakse ühendkoori koosseisus. Koori moodustavad õpilaste asemel õpetajad ja lapsevanemad. Sinna kuulub üle 20 inimese.

"Oleme nii uhked, et üllatasime ka endid ja pääsesime laulupeole," kommenteeris Waldorfkooli koori liige, "laulma hakkasime alles septembris, proovi saime teha kord nädalas, kontroll-laulmisteks polnud veel isegi poolt aastat laulnud."

Kooriliikmed hindavad siin oluliseks koorijuhi panust ja lauljate varasemat kogemust: "Tõsi, ühelt poolt näitab see kõigi liikmete kõrget taset, teisalt ei saa ka alahinnata koorijuhti Kristiina Vesmes-Laloux'd, kes on meid palju aidanud." Vesmes-Laloux töötab koolis eurütmiaõpetajana.

Suurimad ootused segunevad lauljate vahel – kooslaulmine, rongkäik, tule süttimine. Kõiki liidab aina kasvav ühtekuuluvustunde ärev ootus.