Brisbane'i rahvatantsurühma liige: mida kaugemal oleme, seda olulisem Eesti meile on

Heleri All püüdis laulu- ja tantsupeo rongkäigust kinni kümme aastat Austraalias elanud Kätriin Vinkmanni ja Piret Vaughani, kes on tulnud suurpeole Brisbane'i rahvatantsurühmaga. Suurema osa Austraalias elatud ajast on nad ka rahvatantsuga tegelenud.

Kümme aastat Austraalias elanud Kätriin Vinkmann ütles, et hakkas seal rahvatantsuga tegelema 2017. aastal, et valmistuda eelmiseks üldlaulu- ja tantsupeoks. Rahvatantsurühma juhendaja on Piret Vaughan, kes ütles, et nad saavad ikkagi iganädalaselt kokku, et tantse harjutada.

Vinkmanni sõnul tahavad Austraalia sõbrad alati näha, misasi see Eesti rahvatants on. "Mitmel korral olen pidanud näitama, milline see meie rahvatants on ja siis meie ilusad riided sinna juurde," mainis ta.

"Ma arvan, et mida kaugemal me oleme, seda olulisem see meile kõigile on, sest süda kisub koguaeg siia poole, seega see meie tantsimine, koos käimine ja eesti keele rääkimine annab palju meele ja hingele," selgitas Piret Vaughan ja lisas, et Austraalias on tal kõige suurem koduste järgi. "Seetõttu ma käin igal aastal ka Eestis."

Vaughan lisas, et nad peavad Austraalias iga aasta ka eestipäraseid jaanipäevi ja jõule. "Need on Eesti toitude, Eesti laulude ja Eesti tantsuga, seega tõsised Eesti peod."